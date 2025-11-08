Mark Rutte afirmă că exercițiile nucleare au demonstrat că NATO are o putere de descurajare puternică

Mark Rutte, secretarul general al NATO, a spus că exercițiul nuclear anual al alianței, desfășurat la începutul lunii, a oferit „încredere absolută în credibilitatea descurajării nucleare a NATO” împotriva amenințărilor rusești.

„Când Rusia folosește o retorică nucleară periculoasă și nesăbuită, populațiile noastre trebuie să știe că nu este nevoie să intre în panică, deoarece NATO are un factor de descurajare nucleară puternic”, a spus Rutte pentru publicația germană Welt am Sonntag.

„Și (președintele rus Vladimir) Putin trebuie să știe că războiul nuclear nu poate fi niciodată câștigat și nu trebuie purtat niciodată.”, a mai declarat șeful NATO.

Vladimir Putin a avertizat de mai multe ori Occidentul cu privire la riscurile nucleare după invazia Rusiei în Ucraina în 2022. Luna trecută, Putin a susținut că Rusia ar putea recurge la arme nucleare dacă ar fi atacată cu rachete convenționale.

Președintele rus a mai declarat că orice agresiune împotriva sa sprijinită de o putere nucleară ar fi considerată un atac colectiv.