Prima pagină » Politic » Mark Rutte afirmă că exercițiile nucleare au demonstrat că NATO are o putere de descurajare puternică

Mark Rutte afirmă că exercițiile nucleare au demonstrat că NATO are o putere de descurajare puternică

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, afirmă că exercițiile nucleare recente arată că NATO are un factor de descurajare puternic.
Mark Rutte afirmă că exercițiile nucleare au demonstrat că NATO are o putere de descurajare puternică
Sursa foto: Mediafax Foto
Nițu Maria
08 nov. 2025, 10:44, Politic

Mark Rutte, secretarul general al NATO, a spus că exercițiul nuclear anual al alianței, desfășurat la începutul lunii, a oferit „încredere absolută în credibilitatea descurajării nucleare a NATO” împotriva amenințărilor rusești.

„Când Rusia folosește o retorică nucleară periculoasă și nesăbuită, populațiile noastre trebuie să știe că nu este nevoie să intre în panică, deoarece NATO are un factor de descurajare nucleară puternic”, a spus Rutte pentru publicația germană Welt am Sonntag.

„Și (președintele rus Vladimir) Putin trebuie să știe că războiul nuclear nu poate fi niciodată câștigat și nu trebuie purtat niciodată.”, a mai declarat șeful NATO.

Vladimir Putin a avertizat de mai multe ori Occidentul cu privire la riscurile nucleare după invazia Rusiei în Ucraina în 2022. Luna trecută, Putin a susținut că Rusia ar putea recurge la arme nucleare dacă ar fi atacată cu rachete convenționale.

Președintele rus a mai declarat că orice agresiune împotriva sa sprijinită de o putere nucleară ar fi considerată un atac colectiv.