Mark Rutte vine la București, după anunțul privind redimensionarea trupelor americane din România

Președintele României, Nicușor Dan, a confirmat vizita și a precizat că în aceste zile are loc și un amplu exercițiu NATO pe teritoriul țării.

„Știți că vine domnul Rute la București, miercuri. Joi deschidem Forumul NATO pe Industrie, un eveniment important pentru România. Chiar zilele astea avem un mare exercițiu NATO pe teritoriul României ”, a declarat Nicușor Dan duminică, după evenimentul USR de lansare a candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei.

Vizita lui Mark Rutte are loc la doar câteva zile după ce administrația americană a anunțat intenția de a reduce prezența militară a Statelor Unite în Europa, inclusiv în România.

Întrebat despre planurile privind redimensionarea trupelor americane din Europa, Nicușor Dan a transmis că România rămâne o țară sigură.

„Ce vreau eu să spun este că pe partea de securitate, România este o țară sigură. Pe partea relației dintre noi și Statele Unite lucrurile sunt liniare. Mai departe este un gest cu o anumită simbolistică, dar în niciun caz nu este vorba o afectare a securității”, a spus Nicușor Dan.

NATO-Industry Forum 2025, la București

Evenimentul NATO-Industry Forum se va desfășura în București, în perioada 5-6 noiembrie 2025, co-organizat de Comandamentul Aliat pentru Transformare și Divizia pentru Industrie de Apărare, Inovație și Armament din cadrul Statului Major Internațional al Cartierului General al NATO, sub patronajul Secretarului General al NATO.

NATO-Industry Forum (NIF) este un eveniment de nivel strategic care facilitează colaborarea directă și continuă între NATO și industria de apărare. Tema ediției din 2025 a NATO-Industry Forum este „Reînarmarea NATO – Inovare, Accelerare, Susținere”.

NATO-Industry Forum va reuni directori de companii industriale, lideri civili și militari de rang înalt ai NATO și oficiali naționali, precum și lideri cheie din alte instituții.