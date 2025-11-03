Prima pagină » Politic » Mihai Fifor: Vizita lui Mark Rutte la București confirmă încrederea NATO în România. Este momentul să accelerăm revitalizarea industriei naționale de apărare

Mihai Fifor: Vizita lui Mark Rutte la București confirmă încrederea NATO în România. Este momentul să accelerăm revitalizarea industriei naționale de apărare

Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, afirmă că vizita Secretarului General al NATO, Mark Rutte, la București transmite un mesaj de încredere și apreciere față de România, subliniind rolul țării ca aliat responsabil și furnizor de securitate la Marea Neagră.
Sursă foto: Andreea Alexandru / Mediafax Foto
Rareș Mustață
03 nov. 2025, 13:13, Politic

Deputatul PSD Mihai Fifor a declarat, într-un mesaj publicat pe Facebook, că prezența Secretarului General al NATO, Mark Rutte, la București, în contextul forumului NATO Industry Forum 2025, este o dovadă clară a încrederii și respectului de care România se bucură în cadrul Alianței Nord-Atlantice.

„Vizita Secretarului General al NATO transmite un mesaj puternic de încredere, respect și apreciere față de România și față de contribuția țării noastre la securitatea colectivă a Alianței”, a scris Fifor.

El a subliniat că România și-a demonstrat angajamentul față de apărarea comună prin alocarea constantă a 2% din PIB pentru apărare, cu intenția de a crește această sumă la 5%, conform angajamentelor asumate la Summitul NATO de la Haga.

De asemenea, Fifor a amintit participarea României în misiuni internaționale, precum cele din Irak și Afganistan, ca dovadă a rolului său de partener de încredere.

„Pentru România, apărarea nu se oprește la granițele NATO, apărarea începe de acasă. Este momentul să accelerăm revitalizarea industriei naționale de apărare”, a adăugat deputatul social-democrat, subliniind importanța investițiilor în cercetare, inovație și transfer de tehnologie.

Fifor a mai spus că NATO Industry Forum 2025 reprezintă o oportunitate importantă pentru România de a-și reafirma rolul de furnizor de securitate la Marea Neagră și de a atrage investiții prin mecanisme europene precum SAFE sau prin bugetul Ministerului Apărării.

„Vizita lui Mark Rutte nu este doar un eveniment diplomatic, ci o recunoaștere a maturității României ca stat membru NATO și o confirmare a încrederii depline a Alianței în țara noastră”, a mai transmis Mihai Fifor.

Următoarea ediție a Forumului NATO-Industrie va avea loc la București, în perioada 5-6 noiembrie 2025, iar la acest eveniment participă secretarul general al NATO, Mark Rutte.