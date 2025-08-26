Mihai Popșoi, la Cotroceni: România este principalul aliat al Republicii Moldova pe drumul european

Viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a fost primit marți la Palatul Cotroceni, unde a subliniat rolul esențial al României în susținerea parcursului european al Chișinăului.

„România este de departe principalul aliat, promotor și lobist al Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. Republica Moldova este astăzi mai puternică, mai rezilientă și suntem extrem de recunoscători României pentru asta și dumneavoastră personal”, a spus Popșoi.

El a mulțumit pentru sprijinul constant al Bucureștiului și a arătat că vizitele oficiale și private ale președintelui României în Republica Moldova au un impact major. „Vizita privată pe care ați avut-o recent în Republica Moldova a avut un impact imediat colosal. A vorbit lumea vreo săptămână doar despre asta. A fost foarte frumos și ne-a bucurat enorm”, a afirmat oficialul moldovean.

Popșoi a subliniat și progresele înregistrate în cadrul Consiliului Uniunii Europene privind integrarea europeană, exprimând speranța că procesul va continua în ritm accelerat.