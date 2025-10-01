Miniștrii, nemulțumiți de rectificarea bugetară. Alocările, realizate în baza execuției bugetare a fiecărui minister

„Nu sunt nici câștigători, nici pierzători, vă pot spune că nu sunt foarte mulți ministri mulțumiți, mai degrabă nemulțumiți”, a declarat, miercuri seara, Nazare.

Ministrul subliniază însă că distribuirea sumelor a fost strâns legată de modul în care fiecare ordonator și-a executat bugetul.

Ministrul a evitat să intre în detalii despre sumele primite de fiecare minister: „N-aș vrea să intru în discuțiile legate de cât primește un minister sau alt minister, pentru că vă spun de pe acum că am analizat execuția fiecărui minister în parte”.

Nazare precizează că a încercat „cu diplomație să tempereze” nemulțumirile miniștrilor pentru a ajunge la un „compromis rezonabil” prin adoptarea rectificării, astfel încât actul să poată fi aprobat la începutul lunii noiembrie.