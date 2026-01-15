Prima pagină » Politic » Ministrul de Externe, explicații despre românii din Iran: ce știe MAE și ce opțiuni au cetățenii

Ministrul de Externe, explicații despre românii din Iran: ce știe MAE și ce opțiuni au cetățenii

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a declarat la Digi24 că situația de securitate din Iran este extrem de volatilă, iar România a ridicat alerta de călătorie la nivelul maxim – 9 din 9. Potrivit estimărilor oficiale, aproximativ 400 de cetățeni români se află în prezent în Iran.
Ministrul de Externe, explicații despre românii din Iran: ce știe MAE și ce opțiuni au cetățenii
Sursa foto: Facebook/Ministerul Afacerilor Externe/ Ministry of Foreign Affairs, Romania
Gabriel Pecheanu
15 ian. 2026, 12:30, Politic

Oana Țoiu a precizat că Ministerul Afacerilor Externe (MAE) menține un contact permanent cu Ambasada României la Teheran și cu celelalte misiuni diplomatice din Orientul Mijlociu, în contextul în care efectele tensiunilor din Iran se resimt în întreaga regiune.

„Prioritatea noastră este siguranța cetățenilor români, a corpului diplomatic și a angajaților misiunilor diplomatice”, a subliniat ministrul de Externe.

Alertă maximă pentru Iran. MAE recomandă părăsirea imediată a țării

Ministrul a confirmat că în Iran sunt raportate victime în rândul protestatarilor, însă numărul exact al morților nu poate fi confirmat, existând diferențe între datele furnizate de presă și cele ale autorităților locale.

„Există un risc extrem de ridicat. De aceea, am ridicat alerta la 9 din 9, ceea ce înseamnă că îndemnăm cetățenii români să părăsească Iranul și să evite orice călătorie neesențială în această zonă”, a declarat Oana Țoiu.

Zboruri limitate și evacuarea personalului neesențial

Potrivit ministrului, părăsirea Iranului este posibilă în acest moment, în principal pe cale aeriană, însă numărul de zboruri este limitat, iar cererea a crescut brusc.

MAE a decis să faciliteze revenirea în țară a unei părți din personalul neesențial al misiunii diplomatice, în special familii cu copii. Oana Țoiu a refuzat să ofere detalii despre numărul exact al persoanelor retrase, invocând motive de siguranță.

Asistență consulară pentru românii aflați în Iran

Deși până ieri nu existau cereri oficiale de repatriere din partea cetățenilor români, ministrul a confirmat că, după ridicarea nivelului de alertă, au început mai multe discuții între românii din Iran și personalul misiunii diplomatice.

„Pentru cei care sunt deja acolo, există asistență consulară completă, inclusiv pentru facilitarea ieșirii din Iran, fie pe cale aeriană, fie terestră, cu sprijinul misiunilor noastre din țările vecine”, a explicat Oana Țoiu.

Probleme de comunicare în Iran. MAE a intervenit oficial

Ministrul de Externe a mai arătat că autoritățile iraniene au restricționat comunicațiile, inclusiv accesul la internet, ceea ce a afectat inclusiv activitatea Ambasadei României.

„Am convocat la MAE reprezentanții Iranului, pentru că erau încălcate convențiile internaționale. După aceste discuții, situația s-a remediat parțial și am putut facilita transmiterea de mesaje între cetățenii români și familiile lor din țară”, a declarat ministrul.

Comunitate românească redusă, dar monitorizată constant

Estimările MAE indică o comunitate de aproximativ 400 de români în Iran, cu care autoritățile române păstrează un contact constant. În cazul familiilor mixte, fiecare situație este analizată individual, în funcție de cererile de asistență consulară.

Recomandarea video

EXCLUSIV Înalta Curte condusă de Lia Savonea trimite la CCR o expertiză pentru a împiedica reforma pensiilor speciale ale magistraților
G4Media
Orașele din România în care ninge 13 zile la rând, începând de astăzi, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul
Cauza morții Nicoletei Drăgușin. Boala nemiloasă de care suferea jurnalista, de fapt
Cancan
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport
Reacția dură a lui Dan Capatos, după ce Gino Iorgulescu a spus că fiul său nu are discernământ: „Nu poate fi tutorele lui Mario, că nu este capabil de așa ceva”
Libertatea
Cu ce probleme de sănătate te-ai putea confrunta în 2026, în funcție de zodia ta
CSID
Centrul unui oraș european devine aproape pietonal: limita scade la 30 km/h!
Promotor