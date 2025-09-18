Ministrul de Externe Oana Ţoiu începe vizita în SUA înaintea Adunării Generale ONU

Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, se află într-o vizită oficială în Statele Unite ale Americii în perioada 18-29 septembrie 2025.

Programul a început la Washington D.C., unde are programate întâlniri cu membri ai Congresului, între care senatorul James Risch, preşedintele Comitetului pentru relaţii externe, şi congresmanul Brian Mast, preşedintele Comitetului pentru relaţii externe al Camerei Reprezentanţilor.

Prima zi include şi discuţii cu profesionişti români din zona capitalei americane şi cu reprezentanţi ai mediului academic şi de afaceri.

În 19- 20 septembrie, ministrul Ţoiu va fi la Chicago, unde va avea întrevederi cu oficiali americani, va vizita Muzeul Memorial al Holocaustului şi va participa la o masă rotundă la Universitatea Georgetown, precum şi la o reuniune cu Consiliul de Afaceri Americano-Român (AMRO).

Din 22 până pe 29 septembrie, şefa diplomaţiei române va conduce delegaţia României la segmentul de nivel înalt al celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, desfăşurat la New York.

În intervenţia sa din 29 septembrie, Oana Ţoiu va prezenta priorităţile României, printre care sprijinul pentru multilateralism, respectarea dreptului internaţional, dezvoltarea durabilă şi apărarea drepturilor omului.

Pe agenda discursului şi a întâlnirilor bilaterale se află situaţia de securitate europeană, războiul din Ucraina, eforturile de pace în Orientul Mijlociu, sprijinul pentru Republica Moldova în faţa propagandei ruse, precum şi reforma ONU.

Ministrul va participa, de asemenea, la numeroase evenimente conexe, inclusiv ceremonia de marcarea a 80 de ani de la crearea ONU, reuniuni dedicate soluţiei celor două state pentru conflictul israeliano-palestinian, Summitul Platformei Internaţionale Crimeea şi întâlniri ministeriale europene.

Vizita include şi întrevederi cu oficiali ONU, lideri politici şi membri ai comunităţii româneşti din SUA, precum şi participări la dezbateri academice la universităţi de prestigiu, precum Princeton şi Georgetown.