Ministrul Oana Ţoiu: România sprijină ferm Ucraina şi Republica Moldova pe drumul european

Şefa diplomaţiei române, Oana Ţoiu, a luat parte, în perioada 29-30 august, la reuniunea informală a miniştrilor afacerilor externe ai statelor membre ale Uniunii Europene, desfăşurată la Copenhaga, în formatul Gymnich.

Pe agenda discuţiilor s-au aflat agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, situaţia umanitară din Gaza şi consolidarea rolului UE pe scena internaţională.

Oana Ţoiu a condamnat atacurile recente lansate de Rusia asupra Ucrainei, soldate cu victime civile şi cu distrugerea sediului Delegaţiei UE la Kiev, arătând că acestea dovedesc „lipsa de dorinţă a Moscovei pentru pace”.

Ea a pledat pentru întărirea sancţiunilor economice împotriva Rusiei, limitarea surselor de finanţare ale războiului şi sprijin militar suplimentar pentru Kiev.

Totodată, a evidenţiat importanţa strategică a regiunii Mării Negre şi a Dunării pentru securitatea europeană.

Ministrul român a susţinut deschiderea negocierilor de aderare pentru Ucraina şi Republica Moldova, apreciind progresele înregistrate de cele două state şi subliniind importanţa conectivităţii regionale pentru rezilienţa lor.

De asemenea, a pledat pentru accelerarea procesului de extindere şi în Balcanii de Vest.

Referitor la Orientul Mijlociu, Oana Ţoiu a exprimat îngrijorare faţă de situaţia din Gaza şi a reafirmat disponibilitatea României de a continua evacuarea pacienţilor pediatrici.

Ea a cerut eliberarea imediată a tuturor ostaticilor israelieni şi a reafirmat susţinerea pentru soluţia celor două state.

În marja reuniunii, ministrul român a avut întrevederi bilaterale cu omologii din Finlanda şi Slovacia, cu care a discutat despre consolidarea sprijinului pentru Ucraina şi Republica Moldova, cooperarea în NATO şi intensificarea relaţiilor economice şi sectoriale.

De asemenea, Oana Ţoiu s-a întâlnit cu reprezentanţi ai comunităţii româneşti din Danemarca, cărora le-a mulţumit pentru contribuţia la promovarea culturii româneşti şi cu care a discutat soluţii pentru problemele cu care se confruntă cetăţenii români din această ţară.