Ministrul Sănătății anunță măsuri mai severe împotriva mutării necorespunzătoare a pacienților de la public la privat

„Pentru că există acest fenomen pe care îl cunosc, am discutat deja cu colegii din Ministerul Sănătăţii de la Departamentul Juridic şi vom modifica Legea 95 şi o vom extinde că, inclusiv pentru rudele de gradul 1, astfel încât dacă eşti managerul unităţii sanitare nu ai voie, tu nu ai oricum prin legislaţie, dar nici rudele de gradul 1 nu pot avea business-uri în domeniul medical”, a declarat Rogobete la Digi 24.

Ministrul a amintit că a pus la dispoziţia pacienţilor un formular electronic pe pagina Ministerului Sănătăţii pentru sesizarea cazurilor de mutare necorespunzătoare de la public la privat.

„Avem sesizări pe care le-am dat deja în lucru Serviciului de Integritate din Ministerul Sănătăţii şi Corpului de Control”, a precizat el, menţionând că există sesizări din Cluj, Timişoara, Iaşi, Bucureşti, Oradea şi alte localităţi.

„Sunt total împotriva acestui fenomen prin care pacienţii sunt mutaţi de la public la privat”, a subliniat ministrul, care încurajează pacienţii să completeze formularul de sesizare cu nume şi prenume, asigurându-i că toate situaţiile vor fi verificate.

Sesizările nu pot fi depuse anonim, conform legislaţiei româneşti, dar ministrul asigură că pacienţii pot raporta fără frică aceste situaţii.