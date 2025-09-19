Prima pagină » Politic » Ministrul Sănătății anunță măsuri mai severe împotriva mutării necorespunzătoare a pacienților de la public la privat

Ministrul Sănătății anunță măsuri mai severe împotriva mutării necorespunzătoare a pacienților de la public la privat

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că va modifica Legea 95 privind incompatibilităţile pentru a include şi rudele de gradul 1 ale managerilor de spitale, în contextul sesizărilor privind mutarea pacienţilor de la sistemul public la cel privat.
Andreea Tobias
19 sept. 2025, 21:42, Politic

„Pentru că există acest fenomen pe care îl cunosc, am discutat deja cu colegii din Ministerul Sănătăţii de la Departamentul Juridic şi vom modifica Legea 95 şi o vom extinde că, inclusiv pentru rudele de gradul 1, astfel încât dacă eşti managerul unităţii sanitare nu ai voie, tu nu ai oricum prin legislaţie, dar nici rudele de gradul 1 nu pot avea business-uri în domeniul medical”, a declarat Rogobete la Digi 24.

Ministrul a amintit că a pus la dispoziţia pacienţilor un formular electronic pe pagina Ministerului Sănătăţii pentru sesizarea cazurilor de mutare necorespunzătoare de la public la privat.

„Avem sesizări pe care le-am dat deja în lucru Serviciului de Integritate din Ministerul Sănătăţii şi Corpului de Control”, a precizat el, menţionând că există sesizări din Cluj, Timişoara, Iaşi, Bucureşti, Oradea şi alte localităţi.

„Sunt total împotriva acestui fenomen prin care pacienţii sunt mutaţi de la public la privat”, a subliniat ministrul, care încurajează pacienţii să completeze formularul de sesizare cu nume şi prenume, asigurându-i că toate situaţiile vor fi verificate.

Sesizările nu pot fi depuse anonim, conform legislaţiei româneşti, dar ministrul asigură că pacienţii pot raporta fără frică aceste situaţii.