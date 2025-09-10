Nemulţumit de Justiţie: Nicuşor Dan critică procurorul general şi şeful DNA

Întrebat, miercuri seara, dacă în momentul expirării mandatelor celor doi şefi de la cele trei parchete mari – DNA, DIICOT şi Parchetul General, intenţionează să facă alte numiri, Nicuşor Dan a spus, la TVR Info că nu este mulţumit de procurorul general şi de şeful DNA.

„Eu nu sunt deloc mulţumit de procurorul general şi de şeful DNA. Am spus asta de mai multe ori, menţin”, a spus Dan.

Dan a mai spus că există nişte limite ale acţiunii preşedintelui şi tocmai pentru ca acţiunea preşedintelui să fie eficientă este nevoie de multe ore de consultare care, în opinia sa ca politician, a preferat tot timpul să comunice public lucrurile pe care le-a făcut după ce le-a făcut.

„Faţă de toate persoanele care, în mod legitim, după atâţia ani de probleme îşi doresc o reformă în justiţie, răspunsul meu este că nu am abandonat deloc numai că asta cere timp”, a mai spus Dan.