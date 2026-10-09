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Niculescu: Vine o iarnă care s-ar putea să fie grea, avem nevoie de un guvern cu puteri depline

În direct la Digi24, premierul desemnat Luca Niculescu a declarat că România are nevoie de un guvern cu puteri depline, astfel încât să se poată realiza o rectificare bugetară pentru investiții în sectorul energetic.
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Daiana Rob
09 oct. 2026, 21:37, Politic
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Vine o iarnă care s-ar putea să fie grea, avem nevoie de un guvern cu puteri depline. Orice poate întări sprijinul pentru acest guvern, este binevenit”, a spus Niculescu. 

Niculescu a precizat că România are probleme în sectorul energetic. Acesta a vorbit despre pornirea centralei nucleare de la Cernavodă, dar și acordarea unui mecanism de sprijin pentru cetățenii vulnerabili.

„Oamenii vor fi atenți la facturile pe care le primesc, iar statul trebuie să încerce să diminueze efectul acestor probleme. Putem să ne gândim la compensarea unei părți din facturile pentru cei mai vulnerabili”, a declarat Niculescu. 

Premierul desemnat a precizat că există deja un mecanism de sprijin, dar că mecanismul poate fi extins. 

Potrivit lui Niculescu, pe termen mediu, România trebuie să-și mărească, dar și să-și diversifice capacitățile de stocare.

„Vom avea Neptun Deep de anul viitor, mai sunt și niște centrale care mai trebuie construite. Trebuie investit, de asemenea, mult, în fotovoltaic”, a declarat Niculescu.

Separat față de domeniul Energiei, Niculescu a mai precizat că vor mai exista „situații complicate” dacă guvernul nu face rectificarea bugetară.

Există situații care vor fi foarte, foarte complicate dacă nu facem rectificarea bugetară. În spitale, spitalele județene mai ales, și alte instituții care pot avea probleme”, a declarat Niculescu. 

Rectificarea bugetară înseamnă modificarea bugetului de stat pe parcursul anului, după ce suma a fost aprobată de Parlament. Guvernul face rectificare atunci când veniturile sau cheltuielile estimate inițial se schimbă, iar bugetul trebuie adaptat la situația economică și la nevoile instituțiilor publice. 

Guvernul interimar are atribuții limitate în ceea ce privește administrarea țării. Pentru că nu este un Executiv cu puteri depline nu poate adopta rectificarea prin Ordonanță de Urgență sau să inițieze proiecte de lege.

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