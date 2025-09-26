Nicușor Dan a acceptat invitația lui Fritz de a participa la Timișoara Cities Summit

Administrația Prezidențială a confirmat vineri participarea președintelui Nicușor Dan la eveniment, șeful statului efectuând o vizită oficială în Timișoara, marți.

„Mă bucur enorm că Președintele României, Nicușor Dan, a acceptat invitația Timișoarei de a participa săptămâna viitoare la Timișoara Cities Summit. Vom avea aici primari, ambasadori și lideri din 15 țări europene – membre ale UE și țări candidate -, pentru a discuta despre viitorul Uniunii Europene și rolul orașelor în extinderea ei”, a scris primarul Dominic Fritz, vineri, pe Facebook.

Totodată, despre eveniment, Fritz a adăugat: „E o mare mândrie că Timișoara devine locul unde Europa își pune întrebările importante despre prezent și viitor”.