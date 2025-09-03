Nicușor Dan a comentat vizita foștilor premieri la Beijing: Sunt două persoane fizice. Nu au acționat în numele Statului Român

Întrebat de jurnaliști dacă această vizită poate afecta imaginea României, Nicușor Dan a răspuns clar:

„Sunt două persoane fizice în libertate care nu au acționat în numele statului român”

Prin această declarație Președintele a subliniat că România nu este reprezentată de foștii demnitari și că gestul lor nu reflectă poziția oficială a țării pe plan internațional.

Această declarație vine după critici și reacții din partea unor membri ai Parlamentului și a Ministerului Afacerilor Externe, care au subliniat că astfel de apariții, în special alături de lideri implicați în conflicte internaționale, nu corespund angajamentelor României față de Uniunea Europeană și NATO.

Pe de altă parte, ministrul de Externe a avut o reacție critică la adresa celor doi foști premieri ai României, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă.

Mai mult, reacțiile și replicile din partea celor doi foști demnitari, aflați în prezent la Beijing, nu au întârziat să apară.