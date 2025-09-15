Nicușor Dan, despre doborârea dronelor: Există cadrul legal, dar decizia se ia de la caz la caz

UPDATE

„Eu nu am informația asta (dacă era sau nu înarmată- n.r.) pentru că avea ceva înăuntrul ei care, nepunând mâna pe ea, nu putem ști ce avea înăuntru. Asta este ce pot să spun. Ea a fost, cum s-a spus de atâtea ori, urmărită de avioanele noastre. A ieșit din teritoriul aerian și nu mai putea să fie urmărită. S-a dus în Ucraina”, precizează șeful statului.

Știrea inițială

Președintele României, Nicușor Dan, a explicat că legea adoptată în primăvara acestui an stabilește un cadru legal clar pentru intervențiile împotriva dronelor care pot reprezenta o amenințare.

Șeful statului a precizat însă că hotărârea de a le doborî trebuie luată punctual, în funcție de situație.

„Tot timpul este o decizie pe care să o iei de la caz la caz, pentru că, în momentul în care tragi după ea, poți să provoci pagube colaterale. Asta e tot ce pot să spun eu în momentul ăsta”, a declarat Nicușor Dan.

O dronă a Rusiei a intrat sâmbătă seara în spațiul aerian al României și a survolat teritoriul timp de 50 de minute, înainte de a părăsi țara prin dreptul localității Padina.