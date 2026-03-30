Prima pagină » Politic » Nicușor Dan, despre tensiunile din coaliție: „Partidele se atacă public de multă vreme” / Ce spune despre varianta unui guvern minoritar

Președintele Nicușor Dan a declarat luni că nu consideră potrivită varianta unui guvern minoritar în actualul context politic și economic.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Iulian Moşneagu
30 mart. 2026, 20:07, Politic

Întrebat despre analiza internă din PSD privind rămânerea la guvernare după 20 aprilie, șeful statului a spus că, în acest moment, există în continuare un angajament politic al partidelor din coaliție pentru menținerea formulei actuale.

„În primul rând, o consultare este un gest democratic. Mai departe, pentru moment avem o coaliție. Avem un angajament al fiecăruia dintre aceste partide că doresc să guverneze. Și continuăm în formula asta”, a spus Nicușor Dan.

Referindu-se la atacurile publice dintre partidele aflate la putere, președintele a afirmat că acestea fac parte din jocul politic, însă a subliniat că, pe zona administrativă, colaborarea funcționează.

„Partidele se atacă public de multă vreme, deci ne-au dat posibilitatea să ne obișnuim cu situația asta. Dar, pe de altă parte, când e vorba să ia niște măsuri, cum este chestiunea cu acciza la combustibil, vedem că ele cooperează. Deci este combinație de administrativ cu joc politic. Pe partea administrativă funcționează”, a declarat șeful statului.

Întrebat dacă România este pregătită pentru un guvern minoritar în eventualitatea ieșirii PSD de la guvernare, Nicușor Dan a respins acest scenariu.

„Nu cred că e o soluție fericită pentru momentele pe care le trăim. Faptul că fiecare din partidele care formează azi coaliția spun că vor să guverneze și fiecare are niște condiții pentru ca asta să se întâmple ne duce către ideea că ele vor ajunge să se înțeleagă într-o formă sau alta. Nu cred că e potrivit un guvern minoritar”, a spus președintele.

Întrebat dacă îl mai susține pe premierul Ilie Bolojan, președintele a evitat un răspuns direct și a invocat atribuțiile constituționale.

„Trebuie să împărțim atribuțiile constituționale. Președintele numește, Parlamentul susține guvernul pe toată perioada desfășurării exercițiului”, a afirmat Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat că a discutat în ultimele zile cu liderii partidelor din coaliție.

Recomandarea video

