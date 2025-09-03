Nicușor Dan: Energia electrică o să fie tot mai importantă iar inteligența artificială va avea o pondere pe măsură

„Nuclearul este una din zonele în care, în competiția globală, România are un avantaj competitiv, care a început, poate, acum 100 de ani, Horia Hulubei și alții cercetători, Institutul de Fizică Nucleară și toate lucrările până acum. Nu vorbim doar de energie electrică, vorbim de procese care sunt legate cu asta și în care România contează. Vorbim de beneficii secundare, cum ar fi medicina, la care, din nou, România are un avantaj competitiv. În mine, lucrările pe care le vom avea la Cernavodă, reabilitarea centralei 1, reactoarele 3 și 4, pentru care lucrările sunt în curs, sunt un supporter al acestora, inclusiv lucrările pentru reactoarele modulare mici de la Doicești”, spune președintele Nicușor Dan, aflat în vzită la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, cu prilejul demarării lucrărilor la proiectul de retehnologizare a Unității 1.

Șeful statului afirmă că energia nucleară este o chestiune de securitate națională.

„Tehnologia și partenerii sunt niște parteneri pe care ne putem baza. Vorbesc de Canada, de Coreea, de Italia, de Statele Unite, state care gândesc ca și noi în ceea ce privește ordinea internațională. Și ultimul lucru, energia electrică o să fie tot mai importantă pe măsură ce timpul va crește. Vom intra într-o fază în care inteligența artificială va avea o pondere foarte importantă în economia mondială și inteligența artificială înseamnă energie electrică și minți strălucite și din nou cred că aici avem un avantaj competitiv. Deci, succes în toate lucrările care urmează”, încheie Dan.