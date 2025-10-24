Nicușor Dan: Există multe categorii de persoane care nu sunt protejate corespunzător de statul român

Președintele Dan a fost întrebat dacă a primit detalii despre criminalul fugar Emil Gînj, cel care se ascunde de câteva luni și dacă a primit un raport din care să reiasă o anumită lentoare a polițiștilor care au acționat înainte de crima care a șocat țara.

De asemenea, Dan a fost întrebat dacă femeile din România, indiferent de statutul social pe care îl au, sunt protejate cu adevărat de statul român.

Răspunsul lui Dan a fost tranșant: „Nu. Deci răspunsul este că, în acest moment, există multe categorii de persoane care nu sunt protejate corespunzător de statul român. Inclusiv dacă ne referim la tragedia din Rahova, dacă se împlinesc 10 ani de la Colectiv. Deci sunt multe, multe zone în care, teoretic, există o protecție a cetățeanului din partea statului român și, în practică, există deficiențe și asta e ceva ce noi trebuie să corectăm și va dura ani de zile. Asta e răspunsul general. Mărturisesc că nu (nu a primit raportul – n.r.). De la momentul în care am avut răspunsul acesta, nu am primit un raport și mărturisesc că e vina mea că nu l-am cerut. Dar, acum că m-ați întrebat, până data viitoare…”. a spus președintele Nicușor Dan.

În dimineața zilei de 8 iulie 2025, Emil Gânj a ucis-o cu toporul pe fosta lui iubită, o tânără de doar 23 de ani, chiar în locuința acesteia, în fața rudelor, apoi i-a incendiat trupul și a fugit de la locul faptei. De atunci, el este căutat de oamenii legii.