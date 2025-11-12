Nicușor Dan: Există o tensiune socială la adresa magistraților

„Nu a fost ncel mai echilibrat gest, gestul CSM-ului de a face o plângere penală față de un om politic care a avut o opinie politică”, spune Nicușor Dan.

În sprijinul CSM-ului, „ca să ducem nuanțele și echilibru până la capăt”, el apreciază că este un fenomen.

„CSM-ul este compus din niște magistrați care reprezintă alții 5-6 mii de magistrați Și de mult timp, și în special de câteva luni, există o tensiune socială la adresa magistraților Orice e rău în țara asta se întâmplă pentru că ei au niște pensii prea mari”, încheie Dan.

Consiliul Superior al Magistraturii cere anchetarea vicepremierului Oana Gheorghiu pentru declarațiile despre pensiile speciale. Oana Gheorghiu este acuzată de incitare la violenţă, ură sau discriminare.

Oana Gheorghiu a declarat că pensiile speciale ale magistraţilor sunt „un fel de Caritas”

Oana Gheorghiu a făcut, în cadrul unui interviu la Digi24, declaraţii care au deranjat grav Consiliul Superior al Magistraţilor (CSM). Ea a afirmat că pensiile speciale ale magistraţilor sunt „un fel de Caritas”.

„Eu le-aş transmite magistraţilor un mesaj, le-aş spune că îi înţeleg, este foarte greu să renunţi la un lucru care ţi s-a dat, din perspectiva societăţii, un privilegiu. Este foarte greu să beneficiezi ani de zile, zeci de ani de asta şi dintr-o dată să ţi se spună că nu îl mai ai. Pentru oricine ar fi greu să facă asta. Dar cred că a fost un fel de Caritas acest lucru. Ei au fost prinşi într-un Caritas, care nu putea să dureze la nesfârşit şi oamenii care sunt pragmatici şi raţionali ar trebui să înţeleagă asta. România nu îşi permite să mai plătească aceşti bani, nu îşi permite să mai aibă pensionari speciali. Nu avem cum. Iar dacă banii aceia trebuie să se ducă la ei pentru că dau sentinţe îi iau de undeva şi îi pot lua de la gura unui copil care se culcă flămând, de la bugetul unui spital care nu are medicamente”, a spus vicepremierul.