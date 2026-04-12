Nicușor Dan îl felicită pe Peter Magyar după victoria din Ungaria: „Un nou capitol în relațiile româno-maghiare”

Într-un mesaj publicat pe X, șeful statului a transmis felicitări liderului opoziției din Ungaria și a subliniat că votul de duminică a fost unul clar.

„Felicitări lui Péter Magyar și partidului Tisza pentru această victorie de referință. Poporul maghiar s-a exprimat cu o voce clară și puternică”, a scris Nicușor Dan.

Nicușor Dan a subliniat că România și Ungaria sunt state vecine și partenere în UE și NATO și a vorbit despre un nou capitol în relația bilaterală.

„Aștept cu interes să deschidem un nou capitol în relațiile româno-maghiare, bazat pe respect reciproc, dialog deschis și angajamentul nostru comun față de valorile europene și euro-atlantice”, a afirmat Nicușor Dan.

El a adăugat că există „mari oportunități” de cooperare între cele două țări.

„Există oportunități extraordinare de a colabora în domeniul securității regionale, al cooperării economice și al bunăstării popoarelor noastre. Felicitări! Gratulálok!”, a mai spus președintele României.

Mesajul vine după victoria clară a partidului Tisza în scrutinul parlamentar din Ungaria, rezultat care pune capăt celor 16 ani de dominație politică a lui Viktor Orbán și Fidesz.