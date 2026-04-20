Nicușor Dan: Nu cred că sunt foarte aproape de o moțiune de cenzură

Întrebat, luni, ce a discutat cu președintele PSD și cu premierul Ilie Bolojan și dacă există șansa de a rezolva această criză politică, Nicușor Dana s spus că „tipul acestea de discuții.. se spun lucruri care nu se spun în spațiu public. Dar pe mesajele importante nu se poate ca cineva să spună președintelui un lucru și în spațiul public alt lucru”.

„Deci ceea ce există ca intenție în momentul acesta este ceea ce partidele au comunicat în mod oficial. În perioada următoare o să vedem dacă există o posibilitate de apropiere a politica”, a spus președintele.

Întrevat cât de aproape suntem de o moțiune de cenzură în acest moment, președintele a spus că nu știe, nefiind ceva care să țină de el, dar, „dacă mă întrebați pe mine, nu cred că suntem foarte aproape de o moțiune”.

Chestionat despre posibilitatea de a semna de demisiile miniștrilor PSD, Nicușor Dan a spus că nu vrea să intre în scenarii.