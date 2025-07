Nicușor Dan participă online la reuniunea despre sprijinul pentru Ucraina

La ora 14.00, Dan va primi o delegație condusă de Președintele Roma Foundation for Europe, Zeljko Jovanovic

La 15.30, președintele va participa, în format videoconferință, la reuniunea „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing), convocată de premierul Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Keir Starmer, alături de președintele Franței, Emmanuel Macron, pe tema sprijinului pentru Ucraina

Întâlnirea reunește lideri europeni pentru a coordona eforturile de susținere a Ucrainei în războiul cu Rusia.