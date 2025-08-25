Creștere-record a migrației ilegale în Marea Britanie: Peste 28.000 de migranți au sosit în această țară, pe ambarcațiuni mici

Un total de 28.076 de migranți au traversat Canalul Mânecii către Marea Britanie pe bărci mici de la începutul anului, înregistrându-se o creștere de 46% față de aceeași perioadă din 2024, titrează Reuters.

Potrivit datelor furnizate de instituțiile britanice, pragul a fost atins duminică, atunci când 212 migranți au sosit în patru ambarcațiuni diferite.

Keir Starmer promite eliminarea folosirii hotelurilor până în 2029, dar britanicii nu-l mai cred

Creșterea numărul de migranți sosiți în Regatul Unite se petrece în paralel cu o preocupare publică tot mai mare privind subiectul imigrației, ce domină sondajele de opinie și generează proteste în fața hotelurilor unde sunt găzduiți solicitanți de azil.

Guvernul laburist condus de Keir Starmer a promis eliminarea treptată a folosirii hotelurilor pentru cazarea migranților până în 2029 și reformarea sistemului de azil prin măsuri pentru accelerarea apelurilor și reducerea întârzierilor în cazurile de solicitări de azil.

Nigel Farage cere ieșirea Marii Britanii din Convenția Europeană a Drepturilor Omului

Creșterea record vine la doar câteva zile după ce instanțele britanice au decis evacuarea migranților dintr-un hotel din Londra.

În plus, liderul Reform UK, Nigel Farage, care conduce în ultimele sondaje de opinie a venit cu noi propuneri de gestionare a migrației precum ieșirea Marii Britanii din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, interzicerea cererilor de azil și construirea unor centre de detenție pentru 24.000 de persoane, dar și zboruri zilnice de repatriere către țări precum Afganistan sau Eritreea.