„Nu vă mai temeți”. Mesajul lui George Simion despre reducerea cheltuielilor statului și „vremea bună” pentru români

Întrebat ce măsuri concrete ar adopta pentru diminuarea costurilor din administrație, Simion a susținut că soluția nu ar fi concedierile făcute „alandala”, ci o restructurare graduală a instituțiilor publice. Potrivit acestuia, posturile eliberate prin pensionare nu ar trebui ocupate automat, iar noile angajări ar trebui realizate exclusiv pe criterii de concurs și meritocrație.

Liderul AUR a afirmat că statul român are un număr prea mare de instituții și unități administrative, pe care le consideră ineficiente și costisitoare. În acest context, el a pledat pentru o reformă administrativă amplă, susținând că numărul instituțiilor ar trebui redus semnificativ.

„Avem mult prea multe primării care au 300 de locuitori”, a spus Simion, argumentând că reorganizarea administrativă ar putea contribui la reducerea cheltuielilor și la eficientizarea activității statului.

Totodată, liderul AUR a invocat digitalizarea și utilizarea tehnologiei drept instrumente care ar putea compensa reducerea aparatului birocratic, spunând că acestea pot genera „plus valoare” pentru economie și administrație.

În finalul intervenției, Simion a transmis și un mesaj către români, în contextul unei perioade pe care a descris-o drept marcată de incertitudine și tensiuni. Acesta a susținut că populația a fost „amenințată” și „speriată” în ultimul an, îndemnând oamenii să privească cu optimism perioada următoare.