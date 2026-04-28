Prima pagină » Politic » „Nu vă mai temeți”. Mesajul lui George Simion despre reducerea cheltuielilor statului și „vremea bună” pentru români

„Nu vă mai temeți”. Mesajul lui George Simion despre reducerea cheltuielilor statului și „vremea bună” pentru români

Liderul AUR George Simion, a vorbit despre măsurile pe care le-ar susține într-un eventual guvern din care formațiunea sa ar face parte, indicând reducerea aparatului administrativ și limitarea angajărilor la stat drept direcții principale pentru scăderea cheltuielilor publice.
„Nu vă mai temeți”. Mesajul lui George Simion despre reducerea cheltuielilor statului și „vremea bună” pentru români
Andrei Rachieru
28 apr. 2026, 14:18, Politic

Întrebat ce măsuri concrete ar adopta pentru diminuarea costurilor din administrație, Simion a susținut că soluția nu ar fi concedierile făcute „alandala”, ci o restructurare graduală a instituțiilor publice. Potrivit acestuia, posturile eliberate prin pensionare nu ar trebui ocupate automat, iar noile angajări ar trebui realizate exclusiv pe criterii de concurs și meritocrație.

Liderul AUR a afirmat că statul român are un număr prea mare de instituții și unități administrative, pe care le consideră ineficiente și costisitoare. În acest context, el a pledat pentru o reformă administrativă amplă, susținând că numărul instituțiilor ar trebui redus semnificativ.

„Avem mult prea multe primării care au 300 de locuitori”, a spus Simion, argumentând că reorganizarea administrativă ar putea contribui la reducerea cheltuielilor și la eficientizarea activității statului.

Totodată, liderul AUR a invocat digitalizarea și utilizarea tehnologiei drept instrumente care ar putea compensa reducerea aparatului birocratic, spunând că acestea pot genera „plus valoare” pentru economie și administrație.

În finalul intervenției, Simion a transmis și un mesaj către români, în contextul unei perioade pe care a descris-o drept marcată de incertitudine și tensiuni. Acesta a susținut că populația a fost „amenințată” și „speriată” în ultimul an, îndemnând oamenii să privească cu optimism perioada următoare.

