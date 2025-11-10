Oana Gheorghiu luată la țință de un șef DIICOT. Ce spune acesta despre vicepremier

Procurorul-șef al DIICOT Sălaj, Dan Bubuiug, a reacționat public după declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu referitoare la pensiile de serviciu ale magistraților, afirmând că s-a simțit jignit și că astfel de mesaje lovesc în profesioniștii din sistemul judiciar care își desfășoară activitatea în condiții de maximă presiune.

Într-o postare pe Facebook, Bubuiug a relatat că a revenit acasă după aproximativ 27 de ore de muncă neîntreruptă, fără plata orelor suplimentare sau beneficii în plus, pentru ca apoi, urmărind știrile, să afle că pensia sa ar fi „plătită din banii copiilor și bolnavilor”.

El a subliniat că întreaga sa carieră a luptat „împotriva răufăcătorilor” tocmai pentru protejarea acestor categorii vulnerabile și a transmis că afirmațiile unui demnitar al statului, care sugerează că drepturile magistraților reprezintă un privilegiu împovărător pentru societate, sunt profund nedrepte.

Procurorul a oferit și exemplul unei zile recente de activitate, pentru a ilustra volumul de muncă din sistemul judiciar: a coordonat, împreună cu polițiștii de la Crimă Organizată, prinderea în flagrant a unui bărbat din Maramureș suspectat de trafic de droguri de risc și substanțe psihoactive, au urmat percheziții domiciliare, administrarea probatoriului și formularea propunerii de arestare preventivă, admisă ulterior de instanță. Astfel de cazuri, a sugerat Bubuiug, arată nivelul de responsabilitate și încărcătura funcției, în contrast cu narativul privilegiilor nejustificate.

Declarațiile Oanei Gheorghiu

Reacția vine după declarațiile făcute sâmbătă, 8 noiembrie, de vicepremierul Oana Gheorghiu, în cadrul unei emisiuni la Digi24, unde a susținut că România nu își mai permite actualul sistem al pensiilor speciale, pe care l-a descris drept „un fel de Caritas”, arătând că orice privilegiu acordat unei categorii profesionale lasă „o gaură” în altă parte a societății și evocând ideea banilor „luați de la gura copiilor”.

Declarațiile vicepremierului au generat reacții puternice în rândul magistraților. Judecătorul Alin Ene, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a acuzat-o pe Oana Gheorghiu de „instigare la ură de clasă în formă pură” și de alimentarea unei retorici care prezintă drepturile magistraților ca privilegii obținute în detrimentul categoriilor vulnerabile. El a avertizat că astfel de mesaje riscă să submineze încrederea în justiție și să afecteze independența acesteia.