Oana Țoiu: Gazele americane trebuie cumpărate la un preț comparabil cu producția României. Miza este scăderea facturilor

Șefa diplomației a subliniat că parteneriatul strategic româno-american trebuie susținut prin proiecte viabile economic, nu doar prin angajamente politice.

„Ca un parteneriat strategic să stea în picioare, să crească și să fie puternic, are nevoie de proiecte de succes, nu de proiecte pe hârtie. Sunt două lucruri diferite. Și aici, atât România, cât și SUA, avem un interes strategic ca proiectele să existe”, a declarat Oana Țoiu.

Ministrul a argumentat că investițiile strategice trebuie să genereze rezultate concrete pentru economiile celor două țări.

„Ca investițiile, odată ce le facem, să aibă beneficii și profit pentru oamenii țării, pentru companiile implicate, beneficii pentru angajați. Ani de zile așa funcționează investițiile strategice. Nu sunt doar o promisiune pe hârtie care poate să arate bine temporar, într-un anume moment politic”, a afirmat Țoiu.

România susține Coridorul Vertical

Întrebată dacă parteneriatul strategic cu Statele Unite poate continua în lipsa unui contract pentru gazele naturale lichefiate americane, Oana Țoiu a făcut distincția între dezvoltarea infrastructurii Coridorului Vertical și cumpărarea efectivă a gazelor care ar urma să fie transportate prin aceasta.

„Atât România, cât și Uniunea Europeană sunt susținătoare ale existenței Coridorului Vertical. Pentru că, practic, Uniunea Europeană importă surse de energie. Nu are suficientă producție internă cât să poată să-și susțină industria și gospodăriile”, a declarat ministrul.

Țoiu a subliniat rolul României în producția europeană de gaze, dar și faptul că necesarul energetic al Uniunii depășește oferta internă.

„România e principalul producător de gaze naturale din Uniunea Europeană, de exemplu, dar chiar și așa nevoia e mult mai mare decât oferta posibilă. Și atunci e foarte important să existe coridoare logistice, de transport, care să aducă, practic, surse alternative de energie. Și evident că prefer ca aceste surse să fie din SUA, nu din Rusia. E evident că ăsta e interesul strategic al României și al Uniunii Europene”, a spus șefa diplomației.

În ceea ce privește contribuția Bucureștiului la Coridorul Vertical, ministrul a indicat reducerea costurilor de tranzit și sprijinul politic și tehnic pentru creșterea volumelor transportate.

„Ca țară de tranzit să putem să scădem costurile de tranzit și să asigurăm în dreptul nostru contribuția inclusiv politică și tehnică ca să poată să crească volumul în timp”, a explicat Țoiu.

Condiția pusă pentru gazele americane: un preț comparabil cu producția internă

Ministrul de Externe a insistat că sprijinirea infrastructurii necesare transportului de gaze nu trebuie confundată cu asumarea automată a unor achiziții de LNG din Statele Unite.

„Asta e diferit de achiziția LNG-ului care trece prin infrastructura respectivă”, a spus Oana Țoiu.

Ea a precizat că mandatul primit de la Guvern în discuțiile cu partea americană a fost acela de a susține rolul României în tranzit și facilitarea politică a proiectului, dar că eventualele achiziții trebuie evaluate prin prisma prețului.

„Ceea ce am spus mereu în discuțiile formale este că suntem un aliat puternic pe asta, pe partea de tranzit, pe partea de facilitare politică în relație cu celelalte țări unde e necesar, însă, în ceea ce privește achiziția, trebuie să poată să fie la un preț comparabil cu ceea ce producem noi”, a declarat ministrul.

Potrivit acesteia, argumentul economic este unul care poate fi înțeles și de partenerii americani.

„Și acesta e un argument ușor de înțeles, mai ales de americani, care se uită la aceste argumente de piață ca fiind argumente valide”, a adăugat Țoiu.

„Miza unei achiziții de energie” este reducerea costurilor pentru gospodării și companii

Șefa diplomației a arătat că evoluția prețurilor pe termen mediu și lung poate schimba calculele economice privind importurile, piața energiei fiind expusă unor fluctuații importante.

„Noi nu am spus niciodată că e imposibil, dar am spus întotdeauna că orice achiziție din partea României se poate face la criterii care să arate, practic, pe modelul financiar, că noi susținem scăderea prețului de energie pentru gospodăriile și companiile din România. Că asta e miza unei achiziții de energie”, a afirmat Oana Țoiu.

Ministrul a precizat că securitatea și autonomia energetică nu pot fi evaluate exclusiv prin prisma prețului, însă costul final suportat de consumatori rămâne o miză centrală atât în România și Uniunea Europeană, cât și în Statele Unite.

„E, pe de-o parte, independență și autonomie, nu ține doar de preț, dar miza tuturor (…) e să cobori prețul facturii la sfârșit”, a declarat Țoiu.

În acest context, ministrul a respins ideea că România ar trebui să își asume achiziții energetice care, în forma lor economică, ar duce la majorarea costurilor suportate de populație.