Oana Țoiu lansează Consiliul Consultativ al MAE pentru colaborarea cu societatea civilă

Scopul întâlnirii este crearea unui „consiliu consultativ cu mediul asociativ pentru conectarea eforturilor diplomației românești la resursele, dinamismul și expertiza din societatea civilă”, potrivit comunicatului transmis, joi, de USR.

„Am spus, la începutul mandatului, că provocărilor comune le vom răspunde mai bine împreună, așa că am inițiat Consiliul Consultativ al MAE: un for de consultare, analiză și colaborare. România este acum într-un moment de relevanță și atenție crescută, nu doar în regiune, și diplomația modernă este una pe mai multe paliere, iar societatea civilă a fost și continuă să fie esențială. Mizele de politică externă nu sunt personale și nici nu aparțin doar instituțiilor formale, sunt ale noastre ca țară și societate. Continuăm, și în acest cadru, cultura organizațională de colaborare”, a declarat Oana Țoiu.

Ministerul Afacerilor Externe vrea să stabilească un mecanism permanent de consultare cu societatea civilă în domenii precum securitatea informațională, cooperarea regională, drepturile omului și dezvoltarea. La întâlnire au participat peste 20 de organizații, experți și reprezentanți din cercetare și mediul academic, iar formatul consultărilor va rămâne deschis, adaptându-se propunerilor primite.

„În dialogul cu reprezentanții societății civile, ministrul român de externe a apreciat rolul important jucat de societatea civilă de-a lungul timpului în susținerea unor obiective de politică externă, inclusiv în contextul recent al amenințărilor din spațiul informațional, al propagării narativelor false și al acțiunilor de dezinformare”, se arată în comunicat.