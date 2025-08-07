Oana Țoiu merge la Kiev: Prima vizită bileterală de la invazia Rusiei

„Acesta este un semnal puternic al solidarității noastre neclintite cu Ucraina. Voi purta discuții cu înalți oficiali ucraineni pe toate temele de interes comun, după care voi continua cu o vizită la Cernăuți”, a scris joi Oana Țoiu pe rețeaua X.

Ea spune că ziua a început cu o vizită la spitalul de copii Okhmatdyt din Kiev, la un an după ce acesta a fost ținta unui atac deliberat și brutal al forțelor ruse: „A fost o crimă de război îngrozitoare, care a șocat lumea și care nu va rămâne nepedepsită. Ca mamă, nu pot exprima în cuvinte cât de puternic mă afectează aceste atacuri cinice. Văzând acești copii nevinovați în tratament, unii pentru boli foarte grave, mi-am dat seama încă o dată că ucrainenii sunt un popor puternic și rezistent”.

Ministrul de Externe povestește că a vizitat Școala Supereroilor, care funcționează în cadrul Institutului Național de Oncologie: „Am fost profund impresionată de determinarea acestor copii de a-și continua studiile în timp ce urmează un tratament de lungă durată. Fundația Primei Doamne Olena Zelenska, cu sprijinul partenerilor internaționali, lucrează cu generozitate pentru a le oferi acestor copii zile mai luminoase. Mi-am exprimat admirația sinceră și urările de bine tuturor acestor supereroi care ne învață să nu renunțăm niciodată”.

Oana Țoiu spune că ucrainenii: pentru bunăstarea copiilor lor, pentru libertatea lor, pentru viitorul lor: „România va continua să fie alături de Ucraina în lupta sa legitimă”.