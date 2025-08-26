Oana Țoiu: România trebuie să treacă de la apartenență la UE la rol de lider în interiorul Uniunii

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a deschis a doua zi a Reuniunii Anuale a Diplomației Române 2025 (RADR2025) cu sesiunea tematică „Uniunea Europeană – un viitor decis de cetățeni”.

La discuție au participat Roxana Mînzatu, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene pentru drepturi sociale și competențe, precum și consilierul prezidențial Luminița Odobescu.

Dialogul a fost moderat de secretarul de stat Clara Staicu.

Oana Țoiu a subliniat că Uniunea Europeană este un „proiect fabulos și puternic”, dar care se confruntă cu atacuri externe și acțiuni hibride tocmai pentru că reprezintă un succes democratic.

Ministrul a transmis că România trebuie să facă pasul de la simpla apartenență la UE la un rol activ de lider, devenind un pol de putere care contribuie la consolidarea poziției Uniunii în lume.

„Europa are viitor în măsura în care reușește să investească și să se conecteze cu omul de rând, cu aceeași energie cu care vorbește despre securitate și apărare. Europa este o casă comună, cu fundație solidă, acoperiș flexibil și ferestre mari și trebuie să o îngrijim”, a transmis Țoiu, reluând viziunea vicepreședintei Mînzatu.

Șeful diplomației române a punctat, de asemenea, importanța sprijinirii diasporei și a implicării tinerilor în consolidarea proiectului european, prin educație, mobilitate și inovare.

„Așteptările cetățenilor și implicarea lor mai mare sunt fundamentale în pregătirea Uniunii pentru viitor”, a spus Oana Țoiu.