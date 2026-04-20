Olguța Vasilescu, după votul PSD anti-Bolojan: următoarea mutare politică îi aparține lui Nicușor Dan

Social-democrata a susținut că șeful statului este singurul care poate desemna un prim-ministru și convoca partidele parlamentare pentru consultări la Cotroceni.

„Singurul care în acest moment poate nominaliza un prim-ministru este Nicușor Dan. Noi nu putem promite nimic. Ce să promitem noi, pielea ursului din pădure? Nicușor Dan trebuie să convoace toate partidele parlamentare la Cotroceni și să constate noua majoritate”, a afirmat Lia Olguța Vasilescu.

Aceasta a precizat că una dintre principalele probleme pentru PSD a fost relația cu Ilie Bolojan, despre care a spus că a generat tensiuni în interiorul coaliției. Vasilescu a sugerat că o continuare a colaborării în aceleași condiții este dificilă.

„Problema noastră a fost Ilie Bolojan. Eu chiar l-am simpatizat, dar am văzut cum a lucrat într-o coaliție. Dumneavoastră ați mai sta la masă cu cineva care vă spune șobolan?”, a declarat lidera PSD.

Lia Olguța Vasilescu a mai explicat că, în situația în care Nicușor Dan nu reușește să îl convingă pe Ilie Bolojan să demisioneze, următorul pas ar putea fi depunerea unei moțiuni de cenzură în Parlament.

Potrivit acesteia, un astfel de demers ar putea atrage voturi și din partea altor formațiuni politice. „Dacă Nicușor Dan nu-l convinge pe Ilie Bolojan să demisioneze, se trece la moțiune de cenzură, unde s-ar putea să fie și alte partide care să voteze moțiunea”, a spus Vasilescu.