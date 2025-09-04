Pîslaru: Bolojan a livrat acele reforme pe care niciun politician nu a avut curajul să și le asume

Ministrul enumeră mai multe motive pentru care Bolojan nu se încadrează în tiparele politice obișnuite. Potrivit lui Pîslaru, premierul este nepotrivit pentru că „vrea să elimine pilele, sinecurile și indemnizațiile nesimțite – nu să își angajeze la stat rudele și prietenii”.

De asemenea, Bolojan este „criticat” pentru că dorește să reducă cheltuielile inutile din instituțiile publice, să elimine pensiile speciale și să facă reforme în companiile de stat. Ministrul subliniază că premierul preferă să dezvolte România cu fonduri europene, în loc să le evite „pentru că banii europeni nu se pot fura”.

Pîslaru face referire la activitatea anterioară a lui Bolojan ca primar al Oradei și președinte al Consiliului Județean Bihor, afirmând că „a fost un primar și un președinte de consiliu județean care și-a slujit cetățenii cu profesionalism și a livrat pentru ei rezultate concrete”.

Ministrul apreciază că premierul are curajul să își asume „reformele dureroase de care statul român are atât de mare nevoie și pe care românii le așteaptă”, reforme pe care „niciun alt politician nu a avut curajul să și le asume”.

Concluzia lui Pîslaru este că „România are nevoie de cât mai mulți oameni ‘nepotriviți’ ca Ilie Bolojan – oameni care aleg munca, curajul și adevărul, nu privilegiile, minciuna și ipocrizia”.

Ministrul își încheie declarația cu un angajament personal: „Pentru această Românie se luptă Ilie Bolojan. Pentru această Românie lupt și eu”.