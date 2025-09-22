Premierul Bolojan, după întâlnirea cu comisarul european pentru Economie: „Vom continua să lucrăm la reforme”

În urma întâlnirii cu comisarul european pentru Economie și Productivitate, Valdis Dombrovskis, prim-ministrul Ilie Bolojan a notat pe platforma X: „Un dialog foarte bun cu Valdis Dombrovskis despre situația macroeconomică și fiscală a României. Vom continua să lucrăm la reformele necesare pentru consolidarea stabilității și asigurarea sustenabilității finanțelor publice. Vom rămâne în contact strâns”.

Potrivit agendei publice, luni, șeful Guvernului urmează să se întâlnească cu Andrius Kubilius, comisar european pentru Apărare și Spațiu, dar și cu Roxana Mânzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene și comisar responsabil pentru drepturi sociale, competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire.