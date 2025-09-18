Premierul Ilie Bolojan are programate mai multe întâlniri la Bruxelles luni

Potrivit purtătorului de cuvânt al guvernului, Ioana Dogioiu, premierul va avea întâlniri și prânz de lucru cu Valdis Dombrovskis, comisar european pentru Economie și Productivitate, și cu Andrius Kubilius, comisar european pe Apărare.

De asemenea, Bolojan va avea o întâlnire de lucru și cu Roxana Mînzatu, vice-președinte european.

Reprezentanții guvernului au precizat că nu este programată o întâlnire cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți va discuta cu responsabilii europeni atât pe tema creditelor angajate de România, cât și a deficitului bugetar.