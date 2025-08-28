Președintele Nicușor Dan intervine în cazul livratorului străin agresat

Președintele Nicușor Dan postează pe rețelele sociale un mesaj – discurs cu funcție de reparație morală, pe tema incidentului în care un livrator străin a fost agresat de un român pe stradă.

Președintele insistă pe ideea că agresiunea este o abatere, nu o regulă și atrage atenția asupra forței cuvintelor.

„Cuvintele au consecințe dramatice”, scrie Nicușor Dan, avertizând asupra pericolului pe care-l presupune contagiozitatea și, prin urmare, gradul de periculozitate, ale unui mesaj negativ repetat în spațiul public.

„Asemenea fapte sunt intolerabile”

„Condamn cu fermitate agresiunea asupra unui tânăr venit la muncă în București, care a fost lovit și umilit doar pentru că nu s-a născut aici. Asemenea fapte sunt intolerabile.

În ultimele săptămâni, s-au propagat în spațiul public voci care instigă la ură împotriva străinilor. Iar cuvintele au consecințe reale, uneori dramatice.

Asemenea acte de violență xenofobă, oricât de izolate ar părea, constituie un atac la adresa valorilor fundamentale ale societății noastre.

Autoritățile ar trebui să trateze acest caz cu maximă seriozitate, ca o infracțiune motivată de ură”, scrie Nicușor Dan în acest text empatic și cu intenții reparatorii.

„Știm prea bine ce înseamnă să fii nevoit să îți cauți șansa departe de țară și de familie”

Președintele l-a felicitat pe polițistul care a intervenit și a insistat pe ideea de solidaritate socială, într-un context în care societatea e tot mai polarizată:

„Felicit polițistul aflat în timpul liber care a intervenit rapid și cu mult curaj pentru a opri atacatorul, împiedicând astfel incidentul să degenereze.

Mulți români sunt, la rândul lor, plecați la muncă în străinătate. Tocmai de aceea știm prea bine ce înseamnă să fii nevoit să îți cauți șansa departe de țară și de familie.

Îmi reafirm angajamentul pentru o Românie care respectă drepturile fiecărei persoane, indiferent de naționalitate, etnie sau statut. Oricine trăiește și muncește aici merită protecție și tratament egal. Nu ura ne definește pe noi, românii, ci solidaritatea, ospitalitatea și toleranța”, a scris acesta.