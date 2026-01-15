Președintele Poloniei, Nawrocki, cere Europei să nu intervină în disputa privind Groenlanda

Într-un interviu acordat la BBC Radio Four, Nawrocki a declarat că „discuțiile ar trebui să rămână o chestiune între prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, și președintele Trump” și că Europa nu ar trebui să influențeze relațiile dintre SUA și Danemarca în acest context, scrie Brusselsignal.eu.

Președintele polonez, aliat al lui Trump și membru al partidului de opoziție conservator PiS, a respins îngrijorările legate de declarațiile lui Trump, inclusiv amenințările acestuia de a prelua Groenlanda. Nawrocki a explicat că înțelege preocuparea SUA legată de Rusia și China, pe care le consideră o amenințare directă pentru Groenlanda și, implicit, pentru securitatea Americii de Nord.

Poziția lui Nawrocki se află în contrast cu cea a guvernului de centru-stânga condus de Donald Tusk, care a sprijinit Danemarca și a avertizat că disputa ar putea afecta coeziunea NATO. În ultimele zile, Tusk a semnat o declarație comună cu Frederiksen și cu lideri din Regatul Unit, Germania, Franța, Italia și Spania, iar Germania a anunțat trimiterea unui mic contingent de trupe în Groenlanda.

Nawroki a criticat conducerea UE

Președintele polonez a subliniat, totodată, rolul crucial al SUA în securitatea Europei.

„Rusia este încă o amenințare pentru Europa, iar Donald Trump este singurul lider care poate rezolva această problemă, iar noi trebuie să-l sprijinim în acest proces”, a spus Nawrocki. El a descris Europa drept vulnerabilă în fața amenințărilor hibride și a războiului din Ucraina și a menționat că Polonia alocă aproape 5% din PIB-ul său pentru apărare.

În același timp, Nawrocki a criticat conducerea Uniunii Europene pentru concentrarea pe probleme ideologice, precum politica climatică și migrația, în detrimentul construcției unei reziliențe economice și militare pe termen lung.

„Polonia a aderat la UE pentru a avea mai multă libertate și pentru a nu avea mai multe restricții, dar astăzi blocul se îndreaptă într-o direcție total diferită”, a afirmat el.

Președintele polonez a precizat însă că dorește menținerea Poloniei în UE, subliniind că criticile sale sunt parte a unui discurs democratic normal și că reforma blocului european este necesară pentru a menține alianța transatlantică pe baze solide și valori comune.