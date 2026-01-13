Președintele Senatului, Mircea Abrudean, vizită de lucru în Polonia / Cooperarea României, importantă în regiune

Potrivit șefului Senatului, cooperarea României în regiune este „extrem de importantă în această perioadă marcată de tensiuni, iar punctele de vedere comune în NATO și UE sunt esențiale pe Flancul Estic”, precizând și că România are o colaborare „excelentă” în formatele multilaterale B9, Inițiativa celor 3 mări (I3M) sau trilaterala parlamentară România – Polonia Turcia (RO-PL-TR).

Acesta conduce delegația Senatului României la întâlnirile și evenimentele organizate în Polonia, alături de ambasadorul României la Varșovia, Cosmin Onisii.

„Cele două întrevederi bilaterale de astăzi cu mareșalul Senatului Poloniei, Małgorzata Kidawa-Błońska, și mareșalul adjunct al Sejm al Poloniei, Szymon Hołownia, au scos în evidență colaborarea strânsă dintre cele două state și întărirea parteneriatului nostru strategic”, a scris Mircea Abrudean, pe Facebook.

De asemenea, potrivit șefului senatului, discuțiile au vizat și susținerea comună a Ucrainei, în al 4-lea an de război și punerea în practică a Acordului de cooperare România-Polonia în domeniul industriei de Apărare semnat în 2023.

Acesta a precizat că România are nevoie să intensifice relațiile cu Polonia, dar și discuțiile la nivelul grupurilor de prietenie și al comisiilor comune de apărare, economie, politică externă și buget, pentru viitorul cadru bugetar multianual.