Primarii PSD, replică la anunțul cu realizările Oanei Gheorghiu : Am construit spitale funcționale și moderne, nu doar clădiri noi

Primarii social-democrați au postat pe rețelele de socializare mai multe mesaje în care prezintă spitale construite de ei, în replică la informațiile din spațiul public potrivit cărora vicepremierul Oana Gheorghiu a construit un spital pentru copiii cu cancer „de la zero”.

„Am făcut spitale! Și mai facem! În imagini, spitalul de stomatologie, dar și amfiteatrul UMF «Carol Davila» , acolo unde studenții se pregătesc astăzi să devină medicii de mâine. Le oferim astfel, cele mai bune condiții de studiu și de muncă, pentru ca ei să rămână în țară și să ne facă bine”, este mesajul primarului Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluță.

Și edilul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a postat un mesaj similar

„Ia te uită! Craiova chiar are un spital nou, făcut pe mandatul unui primar PSD!!! Un spital, nu o clădire! Și nici de turtă dulce nu e! E un spital cu patru corpuri. Cu secții precum CPU (compartiment primiri urgențe), cardiologie, endocrinologie-diabet, medicină internă, gastroenterologie sau fizioterapie. Un spital pentru care am primit felicitări de la echipa ANMCS care a venit să îl evalueze! Este primul construit după revoluție în România din fonduri integral de la bugetul local, inaugurat în 2017! Se află pe strada Sărari din… Ați ghicit! Din municipiul Craiova… Noi sperăm să nu aveți nevoie de tratament ca să îl vedeți, dar el poate fi vizitat și ca obiectiv turistic pentru amatorii de artă urbană, fiindcă are și o superbă pictură marca Andrei Tonița și Bianca Stancu. Fiindcă noi, la Craiova, construim nu doar lucruri utile, ci și frumoase… Și dacă vreți doar corpuri de clădiri noi, pentru sistemul sanitar, să știți că am construit și din acelea, separat de acest spital… E adevărat că nu prea promovăm suficient asemenea investiții, nu cerem recompense și nu tăiem panglici, pentru că la noi asta e normalitate…”, afirmă Vasilescu.

Mesajele primarilor PSD, reacție la anunțul Executivului

Mesajele vin pentru a contracara informațiile din spațiul public vicepremierul Oana Gheorghiu a construit un spital pentru copiii cu cancer, lucru semnalat chiar în anunțul premierului Ilie Bolojan.

„A coordonat atragerea a peste 100 de milioane de euro prin donații și sponsorizări private, alături de peste 500.000 de donatori și 10.000 de companii. Cea mai importantă realizare este Spitalul pentru Copii cu cancer și alte boli grave, construit de la zero la Marie Curie (12.000 mp, 9 etaje, peste 140 de paturi), primul proiect de acest tip în România. Experiența Oanei Gheorghiu în proiecte care au produs schimbări fundamentale în societatea românească este pusă acum în slujba unor proiecte și mai largi de reformare a României, într-o perioadă în care țara noastră are nevoie de toate energiile pentru a pune bazele unui stat care să funcționeze mult mai bine în beneficiul cetățenilor”, anunța marți Executivul.