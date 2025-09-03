Propunere AUR la Legea Educației: Elevii și profesorii să intoneze imnul și să spună „Tatăl Nostru” la începutul orelor

Proiectul de lege a fost înregistrat la Camera Deputaților pentru dezbatere, iar în cadrul acestuia se solicită ca elevii și profesorii din învățământul preuniversitar să intoneze imnul național al României și să rostească „Tatăl Nostru” la începutul orelor de curs.

În expunerea de motive a proiectului de lege, semnatarii AUR subliniază că „într-o societate în care identitatea națională, cultura şi credința sunt tot mai des marginalizate în numele unui relativism valoric globalizant, se impune cu necesitate reintroducerea unor practici educaționale menite să formeze cetăţeni conştienți de rădăcinile lor istorice şi spirituale”.

În plus, inițiatorii acestui proiect de lege spun, în expunerea de motive, că „absența unor ritualuri educative care să conecteze elevii la patrimoniul cultural și spiritual național creează un vid formativ care poate fi umplut de influențe culturale externe, nu întotdeauna consonante cu valorile fundamentale ale societății românești”.

Potrivit proiectului de lege, participarea elevilor și cadrelor didactice la rostirea rugăciunii va fi opțională. În plus, semnatarii AUR justifică necesitatea unor astfel de măsuri dând exemple din Polonia, Grecia sau Italia, țări care ar fi păstrat în continuare în programul şcolar momente dedicate simbolurilor naționale și rugăciunii.

Proiectul este inițiat de deputata AUR Cristina-Emanuela Dascălu și a fost semnat de alți 33 de parlamentari ai formațiunii.