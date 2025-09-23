Radu Marinescu: Independența Justiției constituie un reper pentru aderarea României la OCDE

Ministrul Justiției Radu Marinescu a subliniat importanța independenței sistemului judiciar pentru procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), menționând că ministerul pe care îl conduce gestionează mai multe obiective cheie în acest sens.

„Am dorit foarte mult să avem independența justiției. Independența justiției constituie și în momentul de față un repert, de exemplu, pentru aderarea României la OCDE.

Ministerul Justiției gestionează câteva obiective cheie pentru aderarea la OCDE și în cadrul unei dintre aceste obiective avem exigențe cu privire la asigurarea deplină independența sistemului judiciar.

Independența înseamnă să nu existe imixtiuni din partea altor puteri în stat, inclusiv, în autoreglarea aceasta a justiției.

Dar ea trebuie să funcționeze”, a declarat ministrul la gândul.ro.

Mai sunt probleme de rezolvat pentru raportul de țară

Marinescu a recunoscut că există probleme identificate în raportul de țară privind funcționarea sistemului judiciar.

„Inclusiv în raportul de țară este semnalat faptul că în privința soluțiilor disciplinare există unele probleme, aici trebuie să lucrăm”.

Totuși, el a precizat că „ în privința prescripției, ceea ce trebuia făcut s-a făcut, s-a adoptat o normă prin care s-a corectat reglementarea în privința prescripției speciale”.

Pentru viitor, ministrul consideră că prioritatea rămâne eficiența sistemului.

„Ce trebuie făcut mai departe este să fie foarte eficiente organele judiciare în administrarea justiției”.