Rareș Hopincă îl susține pe Daniel Băluță pentru Primăria Capitalei

Hopincă a precizat, la Antena 3 CNN, că este vorba despre o opinie personală și că susținerea oficială va veni după votul din partid.

Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a vorbit despre viitoarea candidatură PSD pentru Primăria Capitalei și despre lista scurtă a lui Grindeanu.

„Cumva este firesc ca în momentul în care alegeți pentru Primăria Capitalei să te uiți la primarii de sector și să te uiți către președintele Organizației de București. Până aici nu văd nimic anormal”, a declarat Hopincă.

Primarul Sectorului 2 a continuat argumentând că „Bucureștiul are în acest moment nevoie de un primar experimentat care să poată să deslușească foarte bine toate problemele administrative ale orașului, care nu sunt deloc ușoare”.

Întrebat cine ar fi, în opinia sa, persoana potrivită pentru această funcție, Hopincă a răspuns: „Din punctul meu de vedere, Daniel Băluță ar fi un candidat bun”.

Referitor la faptul că atât el, cât și Robert Negoiță, doi din cei trei primari de sector PSD, îl susțin pe Băluță, jurnalista l-a întrebat dacă și Sorin Grindeanu are aceeași poziție.

Hopincă a răspuns: „Nu se pune problema unei susțineri. Susținerea o va avea candidatul PSD în momentul unui vot în partid. Dacă m-ați întrebat însă de opinia mea personală, aceasta este opinia mea personală”.

Întrebat din nou dacă crede că Sorin Grindeanu are aceeași opinie sau ar prefera pe altcineva, primarul Sectorului 2 a evitat să comenteze direct preferințele colegului său, răspunzând: „Sorin Grindeanu va supune la vot cum este statutar în partid”.