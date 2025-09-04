Prima pagină » Politic » Reforma în administrație nu trebuie să însemne obligatoriu concedieri ci servicii mai bune, afirmă Daniel Zamfir

Reforma în administrație nu înseamnă neapărat să dai oameni afară, spune la RFI liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir.
Sursa foto: CRISTIANA SABAU / MEDIAFAX FOTO
Andreea Tobias
04 sept. 2025, 11:12, Politic

Premierul Ilie Bolojan a amenințat că-și dă demisia, dacă propunerile sale nu vor fi susținute de coaliție.

Peste două săptămâni, PSD, PNL, USR și UDMR ar urma să anunțe și soluția pentru reforma administrației publice locale. Social-democratul afirmă pe de altă parte că o demisie a premierului Ilie Bolojan ar duce România în haos politic.

Daniel Zamfir crede că o eventuală demisie a premierului Ilie Bolojan ar duce România în haos: „Să ne imaginăm ce ar însemna dacă domnul Bolojan și-ar da demisia. Intrăm într-o perioadă extrem de complicată. Și așa am avut un an extrem de dificil, cu foarte multe alegeri. Acum, să intrăm într-un haos politic este ultimul lucru de care ar avea nevoie România”.

Senatorul PSD nu este un susținător al concedierilor din administrația publică locală: „Reforma în administrație nu trebuie să însemne obligatoriu concedieri. Reforma înseamnă să oferi servicii mai bune populației, cu costuri mai mici”.

La remarca realizatorului că pentru a oferi servicii mai bune populației, administrația publică ar trebui să fie mai eficientă, iar asta ar putea presupune și unele concedieri, Daniel Zamfir a replicat: „Categoric, da, dar pentru asta trebuie să dai pârghii primarilor sau, mă rog, administrației publice, să poată să elimine din schemă pe cei care nu-și fac treaba și să-i păstreze pe cei care își fac treaba”.