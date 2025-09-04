Reforma în administrație nu trebuie să însemne obligatoriu concedieri ci servicii mai bune, afirmă Daniel Zamfir

Premierul Ilie Bolojan a amenințat că-și dă demisia, dacă propunerile sale nu vor fi susținute de coaliție.

Peste două săptămâni, PSD, PNL, USR și UDMR ar urma să anunțe și soluția pentru reforma administrației publice locale. Social-democratul afirmă pe de altă parte că o demisie a premierului Ilie Bolojan ar duce România în haos politic.

Daniel Zamfir crede că o eventuală demisie a premierului Ilie Bolojan ar duce România în haos: „Să ne imaginăm ce ar însemna dacă domnul Bolojan și-ar da demisia. Intrăm într-o perioadă extrem de complicată. Și așa am avut un an extrem de dificil, cu foarte multe alegeri. Acum, să intrăm într-un haos politic este ultimul lucru de care ar avea nevoie România”.

Senatorul PSD nu este un susținător al concedierilor din administrația publică locală: „Reforma în administrație nu trebuie să însemne obligatoriu concedieri. Reforma înseamnă să oferi servicii mai bune populației, cu costuri mai mici”.

La remarca realizatorului că pentru a oferi servicii mai bune populației, administrația publică ar trebui să fie mai eficientă, iar asta ar putea presupune și unele concedieri, Daniel Zamfir a replicat: „Categoric, da, dar pentru asta trebuie să dai pârghii primarilor sau, mă rog, administrației publice, să poată să elimine din schemă pe cei care nu-și fac treaba și să-i păstreze pe cei care își fac treaba”.