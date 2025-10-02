Rogobete, despre Spitalul „Sfânta Maria” din Iași: În Terapia Intensivă de la acest spital se intră ca în gară

Alexandru Rogobete susține că raportul Corpului de Control al ministrului Sănătății și raportul Inspecției Sanitare de Stat vor fi transmise către Parchetul general pentru verificări suplimentare.

El afirmă că în secția de Terapie Intensivă nu se respectă normele de amplasare a paturilor în saloane, iar aparatura și echipamentele medicale sunt depozitate în mod neconform pe holurile de acces, nefiind o cameră specială pentru depozitarea acestora. De asemenea, la momentul controlului, materialele sanitare de unică folosință erau depozitate necorespunzător, precizează ministrul.

„La nivelul secției au fost identificate în momentul controlului materiale sanitare de protecție sterile depășite ca termen de valabilitate și există un număr important, spun eu, de astfel de echipamente expirate care s-au găsit în secția de terapie intensivă, s-au găsit în dulapurile de depozitare, și cu siguranță erau și folosite mai departe pacienților”, a spus Rogobete.

Alte materiale au fost găsite depozitate necorespunzător și anume pe pervazul geamurilor.

Ministrul Sănătății a mai spus că rezervele nu sunt dotate cu lavoare de apă curentă pentru a se efectua procedura de curățare și dezinfectare a mâinilor.

„Pe scurt, pentru a explica mult mai simplu, în terapia intensivă de la acest spital se intră ca în gară – nu există filtru pentru pacienți, nu există filtru pentru aparținători, nu există locuri specifice pentru dezinfecția mâinilor, nu există locuri specifice dedicate pentru a putea aparținătorul sau personalul medical din afara secției să se poată echipa cu echipamente de protecție, care sigur au rolul lor și anume de a limita răspândirea acestor germeni patogeni. Foarte interesant, și acesta este principalul motiv pentru care voi transmite raportul pachetului general, în planul cadrul de conformare anexat la autorizația sanitară de funcționare nu este prevăzut niciun obiectiv de remediere și nu se stipulează niciunde că în saloanele de ATI nu există chiuvete”, a adăugat Rogobete.

El susține că aceste lipsuri importante au dus la extinderea acestui focar într-un timp atât de scurt și la pierderea controlului până la urmă în gestionarea infecțiilor asociate activității medicale.