România a depășit media UE la umplerea depozitelor de gaze, afirmă Bogdan Ivan

„Am lucrat în ultimele săptămâni pentru ca depozitele de gaze să fie pregătite pentru iarnă. La 25 august, depozitele de gaze din România au atins un grad de umplere de 81,07%, adică 27,45 TWh sau aproximativ 2,6 miliarde metri cubi de gaze”, scrie ministrul, pe Facebook.

Potrivit lui Bogdan Ivan, România a depășit media europeană de 76,2% în domeniu, iar acest rezultat oferă premise solide pentru a atinge biectivul de 90% grad de umplere până în luna noiembrie.

„Prin acțiuni preventive și coordonate, am redus riscurile și contribuim la stabilitatea pieței. România demonstrează că își folosește resursele eficient și că poate oferi cetățenilor siguranță energetică în sezonul rece”, adaugă ministrul.