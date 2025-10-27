Prima pagină » Politic » „România are nevoie de un plan economic coerent”. Ciolacu îi cere lui Nicușor Dan să convoace liderii coaliției

„România are nevoie de un plan economic coerent”. Ciolacu îi cere lui Nicușor Dan să convoace liderii coaliției

 Fostul premier Marcel Ciolacu consideră că România are nevoie urgentă de un plan economic coerent și de reforme structurale, nu de măsuri „luate pe colțul mesei”. El cere președintelui să convoace liderii coaliției pentru a restabili echilibrul și încrederea economică.
PSD leader Sorin Grindeanu confirmed that there was a discussion about freezing the minimum wage
PSD leader Sorin Grindeanu confirmed that there was a discussion about freezing the minimum wage
Ciolacu: Nicușor Dan, un președinte echilibrat. Klaus Iohannis băga zâzanie
Ciolacu: Nicușor Dan, un președinte echilibrat. Klaus Iohannis băga zâzanie
Gabriela Firea is transferring leadership of the PSD Bucharest Organization to Daniel Băluță
Gabriela Firea is transferring leadership of the PSD Bucharest Organization to Daniel Băluță
Marcel Ciolacu: PSD-ul e condamnat să rămână la guvernare împreună cu Partidul Național Liberal
Marcel Ciolacu: PSD-ul e condamnat să rămână la guvernare împreună cu Partidul Național Liberal
Ciolacu, lecții după înfrângere: Am învățat să fiu un om mai bun
Ciolacu, lecții după înfrângere: Am învățat să fiu un om mai bun
Gabriel Pecheanu
27 oct. 2025, 14:53, Politic

Fostul premier Marcel Ciolacu afirmă la DC News că România poate depăși dificultățile economice actuale doar dacă liderii coaliției de guvernare elaborează un plan economic serios și coerent, sub coordonarea președintelui țării.

„Da, există o soluție. Președintele trebuie să cheme coaliția și liderii coaliției să apuce să aibă un plan economic. Planul gândit până acum nu a fost unul coerent. Au fost măsuri luate pe colțul mesei”, a declarat Marcel Ciolacu.

El a explicat că măsurile de reducere a deficitului sunt firești, dar trebuie luate responsabil: „Una este să iei măsuri pentru a reduce deficitul, lucru cât se poate de normal. Eu am făcut-o de două ori, chiar și în an electoral, când deficitul era de 6,8%. Am fost criticat, dar am luat deciziile necesare”.

Ciolacu a insistat că România are nevoie de „reforme structurale adevărate” și de o abordare cu empatie față de cetățeni: „Nu trebuie să conduci o țară după cifre. Trebuie să ai grijă de oameni. Trebuie să vezi cum aduci echilibru în societate pentru a nu ajunge la o criză socială”.