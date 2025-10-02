Rusia critică sancțiunile ONU asupra Iranului

Rusia a calificat joi reimpunerea sancțiunilor ONU asupra Iranului drept o acțiune ilegală, susținând că acțiunea va accentua criza legată de programul iranian nuclear, potrivit Reuters.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că sancțiunile impuse de Marea Britanie, Germania și Franța prin mecanismul „snapback” sunt rezultatul unor „manipulări”.

„Prin urmare, rezultatele sunt nule din punct de vedere juridic și nu pot impune nicio obligație legală altor state”, a continuat Zaharova.

Organizația Națiunilor Unite a reintrodus duminică, 28 septembrie, prin mecanismul de tip „snapback”, sancțiunile internaționale împotriva Iranului, ca urmare a unui blocaj prelungit privind un acord legat de programul nuclear iranian.

Federația Rusă ete un susținător al Iranului în disputa privind programul nuclear de la Teheran și a condamnat bombardamentele asupra facilităților nucleare iraniene efectuate de SUA și Israel în iunie.