Şefa diplomaţiei române condamnă bombardamentele Rusiei asupra Ucrainei

Ministrul de externe Oana Ţoiu a declarat că agresiunea rusă asupra Ucrainei continuă să provoace zilnic victime şi a acuzat Kremlinul că „alege bombele în locul dialogului”, ignorând valoarea vieţii umane.

Şefa diplomaţiei române a precizat că tema va fi discutată la reuniunea informală a miniştrilor de externe ai Uniunii Europene, care va avea loc la Copenhaga, în formatul Gymnich.

„Trebuie să creştem presiunea financiară ca instrument de descurajare a unor astfel de mişcări agresive la frontiera noastră şi ca o formă necesară pentru atingerea obiectivului comun al UE şi Ucrainei: un dialog pentru pace, un armistiţiu şi o pace durabilă”, a afirmat Ţoiu.

Ea a subliniat că România, Republica Moldova şi Ucraina sunt hotărâte să îşi decidă viitorul european, cooperarea trilaterală fiind recent consolidată prin „Triunghiul Odessei”, în cadrul reuniunii ministeriale de la Cernăuţi.

Ministrul român a amintit şi că România a sărbătorit, alături de Republica Moldova şi Ucraina, Zilele Independenţei, subliniind că „principala forţă a independenţei rămâne capacitatea de a-ţi decide liber viitorul”.