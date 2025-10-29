Șefii comisiilor de Apărare din Congresul SUA se opun deciziei Pentagonului de retragere a trupelor din România: „Această decizie transmite un semnal greșit Rusiei”

Senatorul american Roger Wicker, republican din Mississippi, președintele Comisiei pentru servicii armate a Senatului, și reprezentantul Mike Rogers (republican din Alabama), președintele Comisiei pentru servicii armate a Camerei Reprezentanților, au emis o declarație în care își exprimă îngrijorarea cu privire la anunțul Pentagonului că va întrerupe rotația brigăzii americane în România, ceea ce pare „necoordonat și în contradicție directă cu strategia președintelui”, potrivit unui comunicat de presă transmis miercuri de Congresul SUA.

România, „un aliat central” în securitatea NATO

„Ne opunem ferm deciziei de a nu menține brigada americană de rotație în România și procesului Pentagonului de revizuire a poziției forțelor armate, care ar putea duce la reducerea în continuare a forțelor americane din Europa de Est. Pe 19 martie, am declarat că nu vom accepta modificări semnificative ale structurii noastre de luptă care sunt făcute fără un proces interinstituțional riguros, fără coordonarea cu comandanții combatanți și cu Statul Major Interarme și fără colaborarea cu Congresul. Din păcate, se pare că exact asta se încearcă să se facă. Acum două săptămâni, președintele Trump a declarat că Statele Unite nu vor retrage forțele americane din Europa, ci „s-ar putea să le mute puțin”. Președintele are dreptate când spune că poziția forțelor americane în Europa trebuie actualizată, având în vedere că NATO își asumă sarcini suplimentare și că natura războiului se schimbă. Dar această actualizare trebuie coordonată pe scară largă atât în cadrul guvernului american, cât și cu NATO. România a fost un aliat puternic, făcând investiții majore pentru a găzdui forțele americane și pentru a moderniza infrastructura care le susține”, se arată în comunicatul citat.

Potrivit Congresului, România a cheltuit peste 2% din PIB pentru armată timp de mulți ani și s-a angajat să atingă 5% din PIB. Aceste investiții, alături de contribuțiile sale la apărarea estică a NATO și la securitatea Mării Negre, subliniază rolul central al României în securitatea Alianței.

„Această decizie transmite un semnal greșit Rusiei”

„În mod deosebit, din 2016, România găzduiește un detașament american de apărare antirachetă Aegis Ashore, acceptând riscuri politice, militare și economice substanțiale pentru a instala sisteme concepute în primul rând pentru apărarea aliaților NATO, mai degrabă decât pentru propriul teritoriu. Datorită leadershipului președintelui Trump, aliații noștri europeni au acceptat să suporte o parte din povara apărării colective la un nivel fără precedent. Cu toate acestea, reînarmarea Europei va dura. Retragerea prematură a forțelor americane de pe flancul estic al NATO, la doar câteva săptămâni după ce drone rusești au încălcat spațiul aerian românesc, subminează capacitatea de descurajare și riscă să provoace noi agresiuni din partea Rusiei. De asemenea, această decizie transmite un semnal greșit Rusiei, chiar în momentul în care președintele Trump exercită presiuni pentru a-l forța pe Vladimir Putin să se așeze la masa negocierilor pentru a ajunge la o pace durabilă în Ucraina. Președintele are perfectă dreptate: acum este momentul ca America să-și demonstreze hotărârea împotriva agresiunii rusești. Din păcate, decizia Pentagonului pare necoordonată și în contradicție directă cu strategia președintelui”, mai arată Congresul SUA.

Congresul nu a fost consultat înainte de luarea acestei decizii

Potrivit comunicatului, este îngrijorător faptul că Congresul nu a fost consultat înainte de luarea acestei decizii, în special având în vedere sprijinul clar, bipartizan și bicameral pentru o poziție fermă a SUA în Europa, exprimat atât în versiunea Camerei Reprezentanților, cât și în cea a Senatului a Legii privind autorizarea apărării naționale pentru anul fiscal 2026. Legislația clarifică, de asemenea, intenția Congresului de a nu se aduce modificări poziției SUA în Europa fără un proces de revizuire aprofundat.

„Solicităm Pentagonului clarificări cu privire la modul în care intenționează să atenueze impactul acestei decizii asupra poziției de descurajare și apărare a NATO și dacă a coordonat cu aliații pentru a minimiza aceste consecințe. De asemenea, vom solicita asigurări că, așa cum a declarat anterior președintele, cele două brigăzi blindate din Polonia rămân în poziție și că Statele Unite continuă să mențină o prezență rotativă persistentă în Polonia, statele baltice și România”, mai arată Congresul.