Senator AUR, critici dure despre vizita lui Nicușor Dan la Timișoara: Un fel de tournée electoral ratat

Prima chestiune remarcată de Ciprian Titi Stoica, senatorul AUR de Timiș, este gafa de protocol realizată de președinte chiar la începutul evenimentului – momentul depunerii de coroane la monumentul din Piața Victoriei.

„În loc să dea semnalul unui demn conducător, s-a produs un moment de derută: la intonarea imnului, președintele a încercat să plece, ca și cum nu și-ar fi amintit protocolul. A fost îndrumat de un oficial să revină și să respecte momentul solemn. Această incoerență de început părea să marcheze tonul întregii vizite”, se arată în opinia publicată pe Facebook de Ciprian Titi Stoica.

Senatorul AUR a criticat faptul că Nicușor Dan „s-a ferit să explice ce a făcut concret pentru a reduce decalajele structurale” din prezent.

Ciprian Titi Stoica s-a declarat nemulțumit că în sală au mai fost câteva locuri care au rămas neocupate.

„Ajungând la momentul “conferinței publice” de la Cinema Timiș, una dintre piesele centrale ale programului, am rămas surprins de ceea ce lipsea: audiența. Sala s-a dovedit aproape goală. Într-un oraș cu istoria și cultura civic-activă – Timișoara, golul din cinematograf a fost un mesaj mai elocvent decât orice discurs. Putem spune că vizita a fost un fel de tournée electoral ratat.

Ceea ce rămâne este imaginea unui președinte care vine să strălucească într-un decor pregătit, dar se clatină sub focul propriei improprii organizări. Nu vorbește doar luminii marilor orașe sau solidarității europene, ci și umbrei pe care o lasă în spatele său: o sală aproape pustie, gesturi nesigure la protocol și discursuri care sună — pentru unii — mai mult promisiuni goale decât strategii clare”, acuză Ciprian Titi Stoica.