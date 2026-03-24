Siegfried Mureșan: Socialiștii Europeni nu vor fi de acord cu o guvernare PSD–AUR

„Sorin Grindeanu merge săptămâna aceasta la Bruxelles unde va trebui să le spună Socialiștilor Europeni – familia politică europeană din care și PSD face parte – dacă dorește o guvernare serioasă, cu Ilie Bolojan prim-ministru, sau o guvernare antieuropeană PSD–AUR. Sunt sigur că Socialiștii Europeni nu vor fi de acord cu o guvernare PSD–AUR”, a scris Siegfried Mureșan, marți, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Cu o zi în urmă, luni, Grindeanu anunța că va merge la Bruxelles pentru consultări cu Socialiștii Europeni, precum António Costa, dar și alții. Grindeanu a precizat că le va prezenta situația politică din România la zi.

Deși bugetul de stat a fost aprobat, Grindeanu nu renunță la înlocuirea lui Bolojan. Cu toate acestea, liderul PSD a precizat că toate variantele vor fi luate în calcul, de la menținerea actualei coaliții, până la trecerea în opoziție, și până la alegeri anticipate, deși șansele sunt mici.

Liderul a insistat, luni, că nicio decizie nu a fost luată și că se va hotărî în urma consultărilor cu membrii partidului pe regiuni, dar și la consultarea finală din 20 aprilie.

Cu toate acestea, vinerea trecută, Grindeanu afirma, la fel cum a făcut-o și în alte rânduri, că PSD nu va face alianță cu AUR.