Șoldan: Fac reforma la Suceava. Nu trebuie să vină cineva de la București să-mi spună cum

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a anunțat o nouă etapă de reformă administrativă, care vizează Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava. După ce a redus cu peste 20% aparatul propriu al CJ – de la 220 la 175 de posturi –, Șoldan spune că reorganizarea continuă, fără a aștepta indicații de la București.

Noua organigramă a DGASPC presupune eliminarea a 75 de posturi la nivelul instituției și a 13 în aparatul propriu, precum și reducerea cu 50% a funcțiilor de conducere. Astfel, din cele 14 funcții de șef existente, vor dispărea șapte. În plus, mai multe servicii vor fi comasate sau integrate, pentru a simplifica structura și a reduce birocrația.

Vor fi înființate compartimente noi, precum Echipa Mobilă Suceava, pentru intervenții rapide în situații de urgență. Totodată, centrele de asistență pentru persoane adulte cu dizabilități din Zvoriștea, Mitocul Dragomirnei, Pojorâta, Fundu Moldovei și Siret vor fi reorganizate prin comasare.

„Nu trebuie să vină cineva de la București să îmi spună cum să fac reforma. Este doar primul pas, vom analiza și organigramele celorlalte instituții din subordinea Consiliului Județean. Important este ca reforma să aducă mai multă eficiență, mai puțină birocrație și servicii mai bune pentru copii, vârstnici și persoane cu dizabilități”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Premierul Ilie Bolojan își dorește o reducere cu 10% a posturilor ocupate din administrație. În traducere, aceasta ar însemna concedierea a aproximativ 13.000 de persoane din administrația publică locală.

De cealaltă parte, însă, PSD nu este de acord cu concedierile, ci cu reducerea cheltuielilor. Mai exact, social-democrații miează pe o reducere a anvelopei de cheltuieli cu personalul, lăsând la decizia instituțiilor cum să se realizeze aceste reduceri.