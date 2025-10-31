Sorin Grindeanu anunţă invitaţii pentru foştii preşedinţi PSD la Congresul partidului din 7 noiembrie

„Astăzi, când ne uităm la nivel central, ne dăm seama că singurul fost preşedinte PSD care mai e membru PSD, e Marcel Ciolacu.În rest, niciunul nu mai e membru PSD. Adrian Năstase, Mircea Geoană, Victor Ponta, Dăncilă, Dragnea şi aşa mai departe… Ăsta e doar un exemplu, la nivel macro. Să ştiţi că dacă noi nu ne aducem înapoi oamenii, dacă noi nu ne aducem înapoi toţi cei care au contribuit, cu bine sau cu mai puţin bine, dar au încercat să facă bine, noi nu reuşim să ne ducem în viitor, nu vom reuşi să clădim pe baze corecte”, spune Sorin Grindeanu.

El anunţă că intenţionează să-i invite foştii preşedinţi ai partidului la Congres.

„Am şi vorbit cu Adrian Năstase şi cu Mircea Geoană şi cred că de aici, şi Adrian Năstase mi-a şi confirmat şi o să vină la Congres, de aici trebuie să începem”, încheie Grindeanu.

Social-democraţii se vor reuni în congres pe 7 noiembrie pentru a alege noua conducere a formaţiunii. Sorin Grindeanu este singurul candidat pentru funcţia de preşedinte.